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Головний тренер «Карпат»: «Яка різниця, чи буде Україна вільною?»

Тлумак незадоволений роботою суддів в матчі з «Поліссям»
Футбол Перша ліга
08 жовтня 11:30
Головний тренер «Карпат»: «Яка різниця, чи буде Україна вільною?»

Головний тренер «Карпат» Андрій Тлумак розкритикував суддівство після поразки від «Полісся» (0:2) в матчі Першої ліги. Його цитує прес-служба львівського клубу.

«Станом на сьогоднішній день йде війна в країні. Найголовніше, чому ми не хочемо бути такими, як москалі – тому що не хочемо туди йди, щоб було таке, як сьогодні на футбольному полі. Це найголовніше. Найбільша біда, що ми боремося за те, що не змінюється. Яка тоді різниця, чи буде вільна Україна або це буде москальня? Поясніть мені, будь ласка.

Мені просто цікаво, які будуть оцінки і де суддя буде. Я не кажу емоціями, ми говоримо про правила гри. Коли наш нападник на перших хвилинах виходить в 1 на 1, Гітченко його руками зупиняє... Я не кажу, що це червона картка, тому що центр поля, але жовта повинна бути. Ніяких емоцій.

Коли воротар грає руками за штрафний, а наш нападник повинен забивати гол... Яка це оцінка? Це фол останньої надії. Яка картка? Ніяка…

«Полісся» – молодці. Хороші футболісти, класний тренер, класна команда, реально. Але якщо так буде, то я вітаю їх з виходом в УПЛ. Дякую».


Раніше екс-гравець «Карпат» Ігор Худобяк спрогнозував, що львівський клуб повернеться в УПЛ.

Петро Приходько
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Карпати Андрій Тлумак

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