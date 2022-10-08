Головний тренер «Карпат»: «Яка різниця, чи буде Україна вільною?»

Головний тренер «Карпат» Андрій Тлумак розкритикував суддівство після поразки від «Полісся» (0:2) в матчі Першої ліги. Його цитує прес-служба львівського клубу.

Мені просто цікаво, які будуть оцінки і де суддя буде. Я не кажу емоціями, ми говоримо про правила гри. Коли наш нападник на перших хвилинах виходить в 1 на 1, Гітченко його руками зупиняє... Я не кажу, що це червона картка, тому що центр поля, але жовта повинна бути. Ніяких емоцій.

Коли воротар грає руками за штрафний, а наш нападник повинен забивати гол... Яка це оцінка? Це фол останньої надії. Яка картка? Ніяка…

«Полісся» – молодці. Хороші футболісти, класний тренер, класна команда, реально. Але якщо так буде, то я вітаю їх з виходом в УПЛ. Дякую».