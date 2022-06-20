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Головний тренер клубу УПЛ: «Динамо» - фаворит наступного розіграшу чемпіонату України»

Дулуб вважає, що у киян є перевага над «Шахтарем»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:15
Головний тренер клубу УПЛ: «Динамо» - фаворит наступного розіграшу чемпіонату України»

Головний тренер «Львова» Олег Дулуб вважає, що київське «Динамо» буде фаворитом на чемпіонство в наступному сезоні УПЛ.

- Якщо не брати до уваги «Динамо» і «Шахтар», інші команди УПЛ підрівняються під силу?

- Я не думаю. Все одно, багато вирішує бюджет клубу на 80-85 %.

На перший план вийде навіть не бюджет, а тренерська складова і здатність створити єдину команду. Гравців, команди навколо команди, медичний штат, наскільки взагалі оперативно буде працювати клуб на досягнення результату. Зараз взагалі щось складно сказати. Багато гравців внаслідок військових дій залишилися за кордоном. Потрібно розуміти, хто залишився, щоб порівняти. Все одно результат визначатимуть гравці.

- «Динамо» - фаворит наступного розіграшу чемпіонату України?

- Я думаю так. Я бачив товариські матчі, мені вдалося відвідати тренування, і я скажу, що «Динамо» значно додало в передсезонці, це перше. Другий момент, який мало хто аналізує, вони зіграли вже близько 20 матчів, і жодного не програли, маючи в основному українських виконавців. Робота, яку провів Луческу, вона просто колосальна. Я думаю, у весняній частині чемпіонату «Динамо» було б однозначно фаворитом.


Нагадаємо, «Динамо» незабаром відправиться на передсезонний збір до Швейцарії.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Динамо Київ Олег Дулуб

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