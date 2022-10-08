Головний тренер «Краковії»: «Після матчу з «Ракувом» Коноплянка грає слабкіше»

Проте, Зельінскі розраховує на українця

Головний тренер «Краковії» Яцек Зелінський повідомив, що розраховує на вінгера Євгенія Коноплянку, незважаючи на постійні травми українця. наставника цитує Dziennik Polski.

«Ми всі дуже розраховуємо на нього. Після матчу з Ракувом він зіграв слабкіше в наступних матчу. Потім Коноплянка захворів і в матчі з Радомяком я не хотів його випускати. Ми все ще розраховуємо на нього. Він був в хорошому стані, сподіваюся, він повторить те, що було у зустрічі з Ракувом».

Коноплянка в нинішньому сезоні в «Краковії» в 6 матчах забив 2 м'ячі.