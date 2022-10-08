Гол Коноплянки поклав початок розгрому «Ракува» з Кочергіним
Головний тренер «Краковії»: «Після матчу з «Ракувом» Коноплянка грає слабкіше»
Проте, Зельінскі розраховує на українця
08 жовтня 12:27
Головний тренер «Краковії» Яцек Зелінський повідомив, що розраховує на вінгера Євгенія Коноплянку, незважаючи на постійні травми українця. наставника цитує Dziennik Polski.
«Ми всі дуже розраховуємо на нього. Після матчу з Ракувом він зіграв слабкіше в наступних матчу. Потім Коноплянка захворів і в матчі з Радомяком я не хотів його випускати. Ми все ще розраховуємо на нього. Він був в хорошому стані, сподіваюся, він повторить те, що було у зустрічі з Ракувом».
Коноплянка в нинішньому сезоні в «Краковії» в 6 матчах забив 2 м'ячі.
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