Петраков - про поразку від Уельсу: «Відчуваю порожнечу»
Головний тренер Вельсу: «Це неймовірні почуття, адже Україна була на піку форми»
Команда Петракова, на жаль, не потрапила на ЧС-2022
05 червня 23:02
Головний тренер збірної Вельсу Роб Пейдж висловився про перемогу над Україною у відборі на ЧС-2022. його цитує ВВС.
- Це неможливо передати словами. Це неймовірні почуття. Україна була на піку своєї форми і показувала прекрасну гру. Вони заслужено обіграли Шотландію.
- Як вам гра Хеннессі?
- Він перебуває на піку своєї форми і був моїм першим вибором.
- Святкування в кінці матчу - що ви відчували?
- Наші гравці не були вдома багато тижнів, тому стрибали від радості. Ці почуття залишаться з ними назавжди.
- Розумієте, чого ви досягли? Будете тренером збірної на ЧС-2022?
- Я не хвилююся щодо цього. У мене є контракт.
Україна переграла суперника за всіма статтями. Статистика матчу з Уельсом.