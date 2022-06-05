Головний тренер Вельсу: «Це неймовірні почуття, адже Україна була на піку форми»

Головний тренер збірної Вельсу Роб Пейдж висловився про перемогу над Україною у відборі на ЧС-2022. його цитує ВВС.

- Як вам гра Хеннессі?

- Він перебуває на піку своєї форми і був моїм першим вибором.

- Святкування в кінці матчу - що ви відчували?

- Наші гравці не були вдома багато тижнів, тому стрибали від радості. Ці почуття залишаться з ними назавжди.

- Розумієте, чого ви досягли? Будете тренером збірної на ЧС-2022?

- Я не хвилююся щодо цього. У мене є контракт.