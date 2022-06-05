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Головний тренер Вельсу: «Це неймовірні почуття, адже Україна була на піку форми»

Команда Петракова, на жаль, не потрапила на ЧС-2022
Футбол Чемпіонат світу з футболу
05 червня 23:02
Головний тренер Вельсу: «Це неймовірні почуття, адже Україна була на піку форми»

Головний тренер збірної Вельсу Роб Пейдж висловився про перемогу над Україною у відборі на ЧС-2022. його цитує ВВС.

- Це неможливо передати словами. Це неймовірні почуття. Україна була на піку своєї форми і показувала прекрасну гру. Вони заслужено обіграли Шотландію.

- Як вам гра Хеннессі?

- Він перебуває на піку своєї форми і був моїм першим вибором.

- Святкування в кінці матчу - що ви відчували?

- Наші гравці не були вдома багато тижнів, тому стрибали від радості. Ці почуття залишаться з ними назавжди.

- Розумієте, чого ви досягли? Будете тренером збірної на ЧС-2022?

- Я не хвилююся щодо цього. У мене є контракт.


Україна переграла суперника за всіма статтями. Статистика матчу з Уельсом.

Петро Приходько
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Теги

збірна Уельсу (футбол)

Коментарі 1

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5 червня 2022р. 23:29
Валлійці , дякуйте Богу і супер футболісту Ярмоленку , який в черговий раз , не пішов з поля без забитого м"яча , правда в свої ворота. Поздоровляю !
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