Головний тренер збірної Марокко: «Перед ЧС-2022 наші шанси на титул оцінював в одну соту відсотка. Зараз вже 12%»

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі поділився очікуваннями від матчу з Францією в півфіналі ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.

Франція захопила мене своєю грою в 2018-му. Дешам зрозумів, як потрібно діяти.

Давайте перестанемо звертати увагу на статистику. Я попрошу Джанні Інфантіно додавати очки, якщо володіння більше 60%. На старті чемпіонату світу наші шанси на титул оцінювали в одну соту відсотка. Зараз – вже 12%.