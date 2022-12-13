Грізманн обійшов Зідана й Анрі, встановивши унікальне досягнення у збірній Франції
Головний тренер збірної Марокко: «Перед ЧС-2022 наші шанси на титул оцінював в одну соту відсотка. Зараз вже 12%»
Африканська команда в півфіналі зіграє з Францією
13 грудня 12:40
Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгі поділився очікуваннями від матчу з Францією в півфіналі ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA.
Ми зіграємо так, як вміємо. Дивно, як це володіння м'ячем відриває вас від реальності. 70% володіння і всього два удари. Ці очікувані голи – те ж саме. «Ми повинні були перемогти, адже у нас 4 очікуваних голи!». Ми тут, щоб перемагати. От і все.
Франція захопила мене своєю грою в 2018-му. Дешам зрозумів, як потрібно діяти.
Давайте перестанемо звертати увагу на статистику. Я попрошу Джанні Інфантіно додавати очки, якщо володіння більше 60%. На старті чемпіонату світу наші шанси на титул оцінювали в одну соту відсотка. Зараз – вже 12%.
Матч Франція – Марокко відбудеться 14 грудня, початок – о 21:00.
Сьогодні відбудеться перший півфінал ЧС-2022 – Аргентина прийме Хорватію.
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