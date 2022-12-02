Головний тренер збірної Німеччини: «Наш кінець на ЧС-2022 був покладений ще на 20-й хвилині матчу з Японією»

Флік вважає, що його команда була недостатньо ефективною на турнірі

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік прокоментував виліт своєї команди з ЧС-2022. Його цитує прес-служба FIFA. Німеччина покинула турнір навіть незважаючи на перемогу над Коста-Рікою (4:2) в 3-му турі.

«У першому таймі я був розчарований і злий тим, як ми зробили наших суперників сильніше. У нас були моменти на три-чотири голи. Завдяки помилкам ми ввели суперника в гру. Кінець був покладений не сьогодні, а на 20-й хвилині матчу проти Японії. Ми були недостатньо ефективні в цьому турнірі. Розчарування величезне, спочатку ми повинні впоратися з цим».

Огляд останнього матчу збірної Німеччини на ЧС-2022.