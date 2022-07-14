Головний тренер збірної України – про переїзд півзахисника «Дніпра-1» до АПЛ: «Він готовий до дорослого футболу»

Головний тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський поділився думкою про потенційний перехід хавбека « Дніпра-1 » Єгора Ярмолюка в « Брентфорд ».

– У нього є певні якості: може діяти не на одній позиції, має хорошу школу, добре працює з м'ячем на швидкості, не боїться грати один в один, шукає м'яч, вміло грає на оборону, фізично вже готовий. Те, що він працює з першою командою « Дніпро-1 », дає свої плюси. Ярмолюк готовий до дорослого футболу. У Єгора є потенціал вирости у сильного гравця.

– У 18 років в АПЛ – чи не рано?

– Це той період, коли потрібно не перетримувати гравців. Є можливість адаптуватися. На цьому етапі відмінно, що до гравців виявляють інтерес. УПЛ втратить свою яскравість, але це плюс для збірної. Це допоможе збільшити конкуренцію в національній команде.