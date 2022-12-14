Мессі завершить кар'єру в збірній Аргентини після ЧС-2022
Гравець Аргентини: «Ми йдемо за мрією»
Тальяфіко оцінив роль уболівальників в результатах команди
14 грудня 18:50
Захисник збірної Аргентини Ніколас Тальяфіко оцінив AFA роль уболівальників в результатах команди.
«Аргентинців в Катарі більше, ніж в Аргентині. Те, що роблять наші люди, – безумство. Ми залишаємо все позаду. Що б не трапилося, ця команда не збирається їх залишати.
Коли група об'єднується, перекладачі можуть змінюватися, але всі ми тягнемося в одному напрямку. Ми йдемо за мрією».
Аргентина зіграє у фіналі ЧС-2022.
Марокко і Франція визначать другого фіналіста.
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