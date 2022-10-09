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Гравець «Кривбаса »: «Поки нам не вистачає досвіду для УПЛ, але з кожним матчем грати все легше»

Команда поки без перемог в УПЛ
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 жовтня 14:27
Гравець «Кривбаса »: «Поки нам не вистачає досвіду для УПЛ, але з кожним матчем грати все легше»

Півзахисник «Кривбаса» Микита Татарков пояснив прес-службі клубу причини невдач команди на старті сезону УПЛ.

«Нам не вистачає досвіду. У нас багато молодих гравців, які тільки почали виступати в Прем'єр-лізі. 

Команда тільки зібралася. Але з кожним матчем нам все легше грати і розуміти один одного».

Команда поки без перемог в УПЛ після п'яти турів. При цьому лише в останньому матчі з «Зорею» їм вдалося забити.

О 15:00 «Кривбас» зіграє з «Минаєм» в 6-му турі.

Андрій Усмонов
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