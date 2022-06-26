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Гравець «Манчестер Сіті» з дитинства мріє грати за «Барселону» – він сподівається на трансфер

Однак поки що у каталонців немає на нього грошей
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
11:23
Гравець «Манчестер Сіті» з дитинства мріє грати за «Барселону» – він сподівається на трансфер

Півзахисник «Манчестер Сіті» Бернарду Сілва з дитинства мріє грати за «Барселону». Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Португалець хотів перейти в каталонську команду ще в період виступів за «Бенфіку» і «Монако», зараз це бажання нікуди не зникло.

Під час перемовин «Барселони» з Ферраном Торресом він повідомив про це представникам блаугранас. Наразі Сілва сподівається, що каталонці продадуть Френкі де Йонга і підпишуть його.

Подейкують, що «Манчестер Сіті» готовий відпустити футболіста за 80 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, «Барселона» все ніяк не може оформити трансфер Левандовського.

Сергій Лук'яненко
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Теги

Барселона (футбол) Бернарду Сілва Манчестер Сіті

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