Гравець «Манчестер Сіті» з дитинства мріє грати за «Барселону» – він сподівається на трансфер

Однак поки що у каталонців немає на нього грошей

Півзахисник «Манчестер Сіті» Бернарду Сілва з дитинства мріє грати за «Барселону». Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Португалець хотів перейти в каталонську команду ще в період виступів за «Бенфіку» і «Монако», зараз це бажання нікуди не зникло.

Під час перемовин «Барселони» з Ферраном Торресом він повідомив про це представникам блаугранас. Наразі Сілва сподівається, що каталонці продадуть Френкі де Йонга і підпишуть його.

Подейкують, що «Манчестер Сіті» готовий відпустити футболіста за 80 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, «Барселона» все ніяк не може оформити трансфер Левандовського.