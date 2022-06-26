«Баварія» знову відхилила пропозицію «Барселони» по Левандовскі
Гравець «Манчестер Сіті» з дитинства мріє грати за «Барселону» – він сподівається на трансфер
Однак поки що у каталонців немає на нього грошей
Півзахисник «Манчестер Сіті» Бернарду Сілва з дитинства мріє грати за «Барселону». Про це повідомляє Mundo Deportivo.
Португалець хотів перейти в каталонську команду ще в період виступів за «Бенфіку» і «Монако», зараз це бажання нікуди не зникло.
Під час перемовин «Барселони» з Ферраном Торресом він повідомив про це представникам блаугранас. Наразі Сілва сподівається, що каталонці продадуть Френкі де Йонга і підпишуть його.
Подейкують, що «Манчестер Сіті» готовий відпустити футболіста за 80 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, «Барселона» все ніяк не може оформити трансфер Левандовського.
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