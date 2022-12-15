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Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»

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Футбол Прімера
10:10
Гравець Марокко Амрабат: «Мені подобається стиль «Атлетіко» Сімеоне»

Півзахисник «Фіорентини» і збірної Марокко Софьян Амрабат зізнався Marca, Що йому імпонує гра «Атлетіко».

«Подивіться на роботу Сімеоне, чого він домігся? Він багато років тренує «Атлетіко». Мені подобається його стиль гри. Він багато перемагав, і я його дуже поважаю. Гравці в його команді фізично сильні і агресивні. Мені подобається така гра».

Амрабат зробив 50 відборів на цьому ЧС.

На гравця вже претендує «Ліверпуль».

Андрій Усмонов
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Теги

збірна Марокко (футбол) Атлетіко Мадрид

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