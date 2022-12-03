Роналду може пропустити наступний матч чемпіонату світу-2022
Гравець Південної Кореї вигнав Роналду з поля
Португалець розповів, як його ображали під час гри
Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду розповів Goal.com, як гравець Південної Кореї ображав і вигнав його з поля.
«Сталося так, що перед тим як я пішов, корейський гравець сказав мені, щоб я швидше покинув поле. Я сказав йому закрити рот. У нього немає повноважень, йому не потрібно висловлювати думку, він міг би прискорити темп, будь арбітром.
Але тут немає суперечок, все залишається на полі».
Роналду покинув поле в другому таймі.
Південна Корея обіграла Португалію (2:1) і вийшла в плей-офф.
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