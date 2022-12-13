Гравець збірної Марокко: «У дитинстві навіть і не мріяв про півфінал ЧС»
Півзахисник збірної Марокко Іліас Шаїр оцінив Mundo Deportivo виступ команди на ЧС-2022.
«Ми в півфіналі чемпіонату світу. У дитинстві я не міг навіть мріяти про це. Ми всі хочемо грати, сидіти на лавці запасних не дуже приємно. Але кожен з нас є частиною цієї пригоди. Тренер вселяє в нас впевненість, так що я в будь-який момент готовий зіграти за свою країну. Я пишаюся досягнутим і не шкодую про те, що поки не грав.
Реграги зумів зробити з нас справжню сім'ю. Для мене він кращий тренер на турнірі. Кажуть, що він молодий і недосвідчений, проте я так не вважаю. Саме він зміг провести нас так далеко. Реграги багато чому вчить нас не тільки на поле, але і в житті. Якщо у нас є проблема, ми звертаємося до нього як до батька, як до брата. Я бажаю йому всього найкращого, він цього заслуговує.
Для мене велика честь грати для африканських і арабських уболівальників, змушувати їх пишатися. Вболівальники збірної Марокко — кращі в світі. Ми тут, щоб віддати їм всіх себе ».
Півфінал з Францією відбудеться 14 грудня.
Це перший півфінал ЧС для африканської збірної.
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