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Гравці «Чорноморця» зустрілися з українськими героями

«Чорноморець» і Parimatch Ukraine підтримали воїнів ЗСУ 
Футбол
11:34
Гравці «Чорноморця» зустрілися з українськими героями

Футбольный клуб «Черноморец» вместе с официальным партнером клуба Parimatch Ukraine в очередной раз посетили воинов Вооруженных сил Украины, которые проходят лечение и реабилитацию в одном из медицинских учреждений Одессы. 

Футбольная делегация пришла к нашим героям не только со словами благодарности и поддержки. «Черноморец» и Parimatch Ukraine оплатили нужные для лечения бойцов медикаменты. 

Генеральный директор клуба Анатолий Мисюра прокомментировал это мероприятие:

«Мы уже не первый раз посетили это медицинское учреждение, где проходят лечение наши герои, защитники Украины. Это наша моральная обязанность – поддержать воинов, причем не только на словах. Сегодня мы благодарны этим железным людям за то, что в родной Одессе относительно спокойно, что Черноморец может на своей базе готовиться к чемпионату».

Сегодня в медицинских учреждениях Одессы проходят лечение те, кто оказывает российскому агрессору достойное сопротивление. ФК «Черноморец» вместе с Parimatch Ukraine всегда будут рядом с такими смелыми и железными собратьями. 

Итого к победе!

 


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