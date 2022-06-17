Григорчук: «Вельс вище класом, ніж Шотландія. Але не сильніший за Україну»
Григорчук: «Нам потрібно почати чемпіонат, щоб зберегти футбол»
Тренер «Чорноморця» вважає, що повоєнна відбудова пройде швидко
Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук в шоу «Профутбол» висловився про відновлення футболу в Україні.
«Дай Бог, щоб війна швидше закінчилася. Відновлення, думаю, пройде швидко. І з футболу потрібно, щоб в якомусь вигляді змогли почати зараз цей чемпіонат. Щоб уберегти футбол. Це буде дуже важливим кроком.
Футбол для України - дуже важливо. Україна буде розквітати, в футбольному плані теж ».
Планується, що новий сезон УПЛ стартує у вересні.