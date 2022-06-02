Григорчук: «Не пам'ятаю, скільки років тому у збірної України був такий рівень»

Головний тренер «Чорноморця» Роман Григорчук прокоментував перемогу України над Шотландією (3: 1) у відборі на ЧС-2022.

- Збірна Петракова за підсумками вчорашньої гри отримала відмінну пресу і відверто вразила.

- У нас просто прекрасна збірна! Така плеяда футболістів - я не пам'ятаю, скільки років тому у нас був такий рівень команди, як зараз. Дай Бог перемогти Уельс і грати на чемпіонаті світу. У цій збірній великий потенціал і ми здатні добиватися серйозних результатів.

- Попереду Уельс. Слід очікувати ще більш складної гри?

- Майбутній суперник вище класу. Якщо проти Шотландії ми істотно превалювали за індивідуальним рівнем, то перед Уельсом я такий великої різниці не бачу. Однак це не той випадок, коли нам доведеться робити щось неймовірне - ми просто повинні використовувати свій потенціал, як і вчора. Необхідно правильно в емоційному аспекті підійти до гри в Кардіффі. А в плані майстерності ми точно не слабкіше.

- Фактор Гарета Бейла матиме значення?

- У футболі одна людина нічого не вирішує. Так, від Бейла можна очікувати різного. На відміну від гри за Реал, в збірній він завжди видає дуже сильні поєдинки. Втім, це всього лише один виконавець. А у нас команда, майстри, футболісти дуже високого рівня. Важливо тільки добре спрацювати в психологічно-емоційному состояніі