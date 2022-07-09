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Гутцайт розповів, що відбуватиметься, коли під час матчів УПЛ лунатиме сирена

І заявив, що глядачів на трибунах точно не буде
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:08
Гутцайт розповів, що відбуватиметься, коли під час матчів УПЛ лунатиме сирена

Міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт розповів що відбуватиметься, коли під час матчів УПЛ лунатиме сирена:

У зв’язку з війною у нас у різних регіонах України йдуть ворожі бомбардування. Багато прильотів ракет. Наскільки безпечно відновлювати футбольний чемпіонат. Чому не за кордоном? І яка ваша особиста думка, як можна гарантувати безпеку і грати в таких умовах? Чи можливі глядачі?

Всі змагання, які будуть проводитися в Україні, будуть проводитися без глядачів. Крапка. Це робиться тільки для того, щоб наші команди грали, щоб Прем’єр-ліга розпочала чемпіонат, тому що наша збірна має бути конкурентоспроможною у світі. Ми бачили на останніх іграх, що команда була такою. На жаль, нам чогось не вистачило. Це спорт. Команда програла чесно, і нам не соромно за такий результат, тому що збірна реально грала на високому рівні.

Нам важливо розпочати спортивну діяльність і такі комунікації були з Президентом України Володимиром Зеленським та Прем’єр- міністром Денисом Шмигалем. Для нас дуже важливо, щоб наші спортсмени виступали не тільки на змаганнях за кордоном, нам потрібно формувати збірні команди України. Тому ми прийняли рішення, щоб відновилось спортивне життя в країні, відновити всі чемпіонати. Щодо доцільності чи недоцільності, то я вважаю, що це доцільно, тому що нам важливо, щоб відновилась економіка, щоб сплачувались податки, щоб були кошти на захист нашої Батьківщини.

Де будуть відбуватись чемпіонати? В тих зонах, де немає військових дій. Обов’язково з дозволу військової адміністрації та за погодженням з Федерацією. Звісно, поруч мають працювати медики та працівники ДСНС і 100% поруч має бути бомбосховище, щоб поки лунає сирена, люди могли сховатися у безпечному місці.

Де є у нас такі місця?

Західна Україна, відверто кажучи. У Львові ми розглядаємо можливість. У Києві також розглядаємо. Якщо буде сирена, у нас поруч повинно бути сховище, куди спортсмени за 5 хвилин можуть прибути на місце і чекати, поки вона закінчиться.

Чи будуть відновлювати чемпіонати баскетболу, волейболу?

Всі чемпіонати. Я спілкувався с президентом федерації баскетболу Михайлом Бродським та президентом федерації волейболу Михайлом Мельником і президентом федерації гандболу Андрієм Мельником з цього питання. В серпні-вересні у них є бажання розпочати грати чемпіонати. З легкої атлетики вже проходять змагання. Тобто деякі федерації бачать можливість, де і як це можна провести, і розпочинають проводити внутрішні змагання.

Раніше Гутцайт заявив, що Україна все ще мріє про проведення Олімпійських ігор-2030.

Джерело: ukranews.com Сергій Лук'яненко
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Вадим Гутцайт

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