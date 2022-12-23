Гвардіола: «Де Брюйне грав так, немов всередині нього палало»

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу своєї команди над Ліверпулем в 1/8 фіналу Кубка англійської ліги. Його цитує ВВС.

Вийшов хороший, видовищний матч. Потрібно похвалити футболістів за те, як вони грали.

Де Брюйне грав так, немов всередині нього горів вогонь. Скільки років він вже тут? Сім-вісім? Він справжня легенда, і я завжди підстьобує його знайти цей вогонь