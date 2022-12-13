Гвардіола хоче Гвардіола. «Манчестер Сіті» запропонував 120 мільйонів євро за лідера команди ЧС-2022

Йошко виступає за «Лейпциг»

Захисник «Лейпцига» Йошко Гвардіол може опинитися в «Манчестер Сіті».

Грою захисника вражений його майже однофамілець Хосеп Гвардіола. Він доручив клубу оформити трансфер хорвата.

Щоб переконати «Лейпциг» англійці готові викласти 120 мільйонів євро, повідомляє Sky Sports. Він може стати найдорожчим захисником в історії.

Гвардіол відмінно виступає за збірну Хорватії на ЧС-2022, відігравши всі п'ять матчів. Команда зіграє в півфіналі ЧС.

Влітку його хотіло підписати «Челсі». Про нього також добре відгукувався тренер « Шахтаря ».