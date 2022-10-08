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Гвардіола може залишитись без третього асистента в «Ман Сіті»
«Саутгемптон» задумав змінити тренера
08 жовтня 15:31
«Саутгемптон» задумав зміну головного тренера Ральфа Хазенхюттля.
Головним кандидатом на його заміну є екс-тренер «Лейпцига» Доменіко Тедеско. Клуб має намір продовжити запрошувати німецьких фахівців в команду.
Втім, є і альтернатива. «Святі» можуть зробити пропозицію Енцо Маресці, який є асистентом Хосепа Гвардіоли в «Манчестер Сіті», повідомляє Daily Mail.
Примітно, що Пеп може лишитись вже третього асистента за останні роки. Раніше він працював з Мікелем Артетою і Хуанмой Лільо. Обидва вже почали самостійну кар'єру тренера.
При цьому, Хазенхюттль може залишитися в «Саутгемптоні», якщо результати будуть поліпшуватися.