Клуб-побратим «Манчестер Сіті» виборов останню путівку в Примеру
Гвардіола - про свого підопічного: «Не люблю тримати в команді незадоволених гравців»
Головний тренер «Ман Сіті» висловився про долю Бернарду Сілви
Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола висловився про можливий перехід Бернарду Сілви в «Барселону». фахівця цитує Football Espana.
«По ситуації на сьогоднішній день, я вважаю, Бернарду наступний сезон проведе в« Манчестер Сіті ». Але, як я завжди говорив, я не люблю тримати в команді незадоволених гравців ».
Раніше Гвардіола заявив, що АПЛ виграти складніше, ніж Лігу чемпіонів.