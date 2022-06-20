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Гвардіола - про свого підопічного: «Не люблю тримати в команді незадоволених гравців»

Головний тренер «Ман Сіті» висловився про долю Бернарду Сілви
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
20:54
Гвардіола - про свого підопічного: «Не люблю тримати в команді незадоволених гравців»

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола висловився про можливий перехід Бернарду Сілви в «Барселону». фахівця цитує Football Espana.

«По ситуації на сьогоднішній день, я вважаю, Бернарду наступний сезон проведе в« Манчестер Сіті ». Але, як я завжди говорив, я не люблю тримати в команді незадоволених гравців ».

Раніше Гвардіола заявив, що АПЛ виграти складніше, ніж Лігу чемпіонів.

Петро Приходько
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Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті

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