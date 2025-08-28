Павло Василенко

Скромний Грімсбі, що виступає у четвертому дивізіоні, шокував Манчестер Юнайтед, здолавши «червоних дияволів» у серії пенальті з рахунком 12:11 та вийшовши до наступного раунду Кубка ліги.

Парадокс у тому, що річний бюджет Грімсбі складає 2,33 млн фунтів, тоді як Манчестер Юнайтед витрачає на зарплати своїх зірок 2,47 млн фунтів… щотижня. Іншими словами, річний кошторис клубу з Ліги 2 дорівнює лише тижневим витратам гіганта з «Олд Траффорд».

Для наочності: бюджет Грімсбі співставний із річною зарплатою дублера основного голкіпера МЮ – воротаря Алтая Баїндіра.

Домашня арена Грімсбі вміщує лише 9546 уболівальників. Найдорожчий гравець клубу – Денвер Х’юм, який заробляє 3400 фунтів на тиждень.

Попри прірву в ресурсах, саме команда з четвертого дивізіону святкувала тріумф після того, як гравець Манчестер Юнайтед Бріан Мбемо не реалізував вирішальний пенальті.

Ця перемога вже увійшла в історію: Грімсбі показав, що навіть без зіркових зарплат і мільйонних контрактів можна перемогти футбольного гіганта.