Павло Василенко

Серхіо Рамос пережив справжній кошмар у матчі Монтеррея проти Толуки. 39-річний ветеран спробував виконати пенальті в стилі Антоніна Паненки, але воротар суперника не повівся на трюк. Він спокійно залишився на ногах і легко спіймав м’яч, який повільно летів у центр воріт.

Por el ridículo que hizo al intentar meter un penalty a lo Panenka: pic.twitter.com/u0sTuyh4EF — sad vibes (@Indirectas_Tuit) September 25, 2025

Ця помилка могла коштувати Монтеррею ще більшого приниження – суперники ледь не забили з контратаки, і лише захисник вибив м’яч із лінії воріт.

Та врятувати команду від розгрому не вдалося: Толука розбила Монтеррей з рахунком 6:2, забивши чотири м’ячі лише з 23-ї по 40-у хвилину.

Попри фіаско, Монтеррей залишається третім у турнірній таблиці з 22 очками, стільки ж має і Толука, яка завдяки цій перемозі піднялася на друге місце. Лідер – Крус Асуль із відривом у два бали.