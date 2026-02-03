Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні зачепив питання травм в сучасному футболі після поєдинку Роми проти Удінезе (0:1).

– Футбол неминуче призводить до травм. Розтягнення м’язів завжди існувало, так само як і розтягнення колін та щиколоток. Сьогодні вони, можливо, трапляються частіше, бо ми граємо вдвічі більше матчів, але якщо подивитися на відсотки, то, ймовірно, травми завжди були такими ж: підвивихи, удари, проблеми з колінами та щиколотками.

Наука так і не змогла скоротити час відновлення вдвічі – при м’язовій травмі, як і багато років тому, потрібно щонайменше три тижні. Сьогодні ми маємо набагато точніші діагнози, але іноді трапляються невдачі, через що гравці вибувають із гри через, здавалося б, незначні проблеми.

Очевидно, проводиться багато матчів. Цього хочуть телебачення та публіка, тому система працює так само. Фактично це ризики. Однак немає нічого, що з упевненістю доводило б, що інший підхід запобіг би травмам. Це статистичне спостереження, але не абсолютна впевненість, – наводить слова Гасперіні пресслужба Роми.