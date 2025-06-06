Гасперіні не планує продавати Довбика в наступному сезоні
Українець отримає шанс від екснаставника Аталанти
близько 15 годин тому
Колишній головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні знаходиться за крок від офіційного призначення на посаду наставника Роми.
За інформацією Fantacalcio, фахівець уже визначився з позицією щодо Артема Довбика і вирішив не продавати українця. Гасперіні збирається дати нападникові шанс проявити себе наступного сезону.
Попри це тренер звернувся до керівництва клубу з проханням посилити лінію атаки. У списку потенційних новачків числяться Нікола Крстович з Лечче та Лоренцо Лукка з Удінезе.
Рома завершила кампанію 2024/25 на п'ятому місці в таблиці Серії А та наступного сезону виступить у Лізі Європи, стартувавши з основного етапу.
Артем Довбик провів за римський клуб 45 матчів у всіх турнірах, відзначившись 17 забитими м'ячами та трьома гольовими передачами. За даними Transfermarkt, вартість 27-річного форварда оцінюється у 30 мільйонів євро.