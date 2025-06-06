Гасперіні не планує продавати Довбика в наступному сезоні

Колишній головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні знаходиться за крок від офіційного призначення на посаду наставника Роми.

За інформацією Fantacalcio, фахівець уже визначився з позицією щодо Артема Довбика і вирішив не продавати українця. Гасперіні збирається дати нападникові шанс проявити себе наступного сезону.

Попри це тренер звернувся до керівництва клубу з проханням посилити лінію атаки. У списку потенційних новачків числяться Нікола Крстович з Лечче та Лоренцо Лукка з Удінезе.

Рома завершила кампанію 2024/25 на п'ятому місці в таблиці Серії А та наступного сезону виступить у Лізі Європи, стартувавши з основного етапу.

Артем Довбик провів за римський клуб 45 матчів у всіх турнірах, відзначившись 17 забитими м'ячами та трьома гольовими передачами. За даними Transfermarkt, вартість 27-річного форварда оцінюється у 30 мільйонів євро.