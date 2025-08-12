На рядовий матч польського чемпіонату завітав новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який був активним фанатом Лехії паралельно з політичною кар'єрою.

Все розпочалося з гола українця Богдана В'юнника на старті поєдинку. Ексфорвард молодіжної збірної України допоміг Бобчеку спрямувати м'яч в ворота Мотора, випередивши захисника команди з Любліна.

Крім В'юнник у складі Лехії на поле вийшли Максим Дячук та Іван Желізко. Богдан Сарнавський та Антон Царенко не потрапили до заявки на матч з Мотором.

Перевагу в 1 гол господарі примудрились розтратити перед перервою, пропустивши двічі від Мотора. В компенсований час до першого тайму Бобчек зробив рахунок рівним.

На старті другої 45-хвилинки Мотор знову повів в рахунку, проте Лехія змогла в підсумку звести гру до нічиєї.

Екстракляса. 4 тур

Лехія - Мотор 3:3

Голи: В'юнник, 3, Бобчек, 45+1, Мена, 79 - Чубак, 38, Іво, 41, Вольский, 53