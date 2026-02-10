Сергій Разумовський

У 21-му турі португальскої Прімейри Порту та Спортінг розійшлися миром у центральному матчі, тож розклад сил у верхній частині таблиці фактично не змінився.

Команди довго не могли відкрити рахунок, граючи обережно і намагаючись не припуститися фатальної помилки, адже на кону були не лише очки, а й психологічна перевага в чемпіонських перегонах. Після перерви Порту поступово додав у інтенсивності, а вирішальний момент, здавалося, настав на 77-й хвилині. Саме тоді господарі змогли конвертувати один із своїх шансів у гол: дебютант Секо Фофана вдало завершив атаку та вивів команду вперед, подарувавши трибунам Драгау відчуття, що лідер втримує надважливу перемогу.

Однак Спортінг не здався і вирвав нічию вже в компенсований час, коли матч котився до фінального свистка. На 90+10-й хвилині гості отримали право на пенальті. Удар з одинадцятиметрової позначки парирував воротар Порту Діогу Кошта, але епізод не було завершено: Луїс Хав'єр Суарес першим опинився на добиванні і з близької відстані переправив м’яч у сітку, зрівнявши рахунок у найпізніший момент зустрічі.

У підсумку Порту, який веде гонитву за своїм 31 чемпіонським титулом, не зміг виграти вже другий матч поспіль, проте зберіг першу позицію — у команди 56 очок. Спортінг іде другим і, як і раніше, відстає від лідера на чотири бали. Третє місце посідає Бенфіка Георгія Судакова й Анатолія Трубіна, яка має семиочковий дефіцит від вершини турнірної таблиці.

Чемпіонат Португалії, 21-й тур

Порту – Спортінг 1:1

Голи: Фофана, 77 – Луїс Хав'єр Суарес, 90+10