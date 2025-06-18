В Орландо на стадіоні Inter&Co Stadium відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу. Південнокорейський Ульсан зустрівся з представником ПАР Мамелоді Сандаунз.

Початок поєдинку затримався на годину, адже перед стартовим свистком у районі виникла загроза торнадо. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків, і матч все ж таки відбувся.

Команди показали рівну боротьбу, але саме Сандаунз вдалося скористатися своїм моментом. Ближче до закінчення першого тайму один із трьох ударів Ікраама Райнерса досяг мети, що стало вирішальним моментом у матчі.

Ульсан — Мамелоді Сандаунз 0:1

Гол: Райнерс, 36

В іншому нічному поєдинку групи E у Пасадені мексиканський Монтеррей та італійський Інтер порадували вболівальників результативною грою.

Незважаючи на відчутну перевагу нерадзуррі в атаці, першими рахунок відкрили мексиканці, а голом відзначився Серхіо Рамос. Однак під завісу першого тайму Інтер відновив рівновагу завдяки влучному удару Лаутаро Мартінеса.

Після перерви гра вирівнялася, і голів більше не було, а команди розійшлися миром, не завдавши жодного удару в площину у час, що залишився.

Монтеррей — Інтер Мілан 1:1

Голи: Рамос, 25 — Марітнес, 42