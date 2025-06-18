Гол Рамоса у матчі з Інтером та перемога африканців. Результати матчів клубного чемпіонату світу
Відбулися чергові поєдинки турніру в США
близько 3 годин тому
В Орландо на стадіоні Inter&Co Stadium відбувся черговий матч оновленого Клубного чемпіонату світу. Південнокорейський Ульсан зустрівся з представником ПАР Мамелоді Сандаунз.
Початок поєдинку затримався на годину, адже перед стартовим свистком у районі виникла загроза торнадо. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків, і матч все ж таки відбувся.
Команди показали рівну боротьбу, але саме Сандаунз вдалося скористатися своїм моментом. Ближче до закінчення першого тайму один із трьох ударів Ікраама Райнерса досяг мети, що стало вирішальним моментом у матчі.
Ульсан — Мамелоді Сандаунз 0:1
Гол: Райнерс, 36
В іншому нічному поєдинку групи E у Пасадені мексиканський Монтеррей та італійський Інтер порадували вболівальників результативною грою.
Незважаючи на відчутну перевагу нерадзуррі в атаці, першими рахунок відкрили мексиканці, а голом відзначився Серхіо Рамос. Однак під завісу першого тайму Інтер відновив рівновагу завдяки влучному удару Лаутаро Мартінеса.
Після перерви гра вирівнялася, і голів більше не було, а команди розійшлися миром, не завдавши жодного удару в площину у час, що залишився.
Монтеррей — Інтер Мілан 1:1
Голи: Рамос, 25 — Марітнес, 42