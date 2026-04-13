Сергій Разумовський

У неділю, 12 квітня, в європейських чемпіонатах відбулися кілька яскравих матчів, які подарували вболівальникам чимало емоцій. Особливу увагу українських фанатів привернули виступи Романа Яремчука та Анатолія Трубіна, а також результативний поєдинок в Італії між Комо та Інтером.

У французькій Лізі 1 Ліон переміг Лор’ян з рахунком 2:0. Український нападник Роман Яремчук відкрив рахунок на 49-й хвилині, а згодом Толіссо закріпив перевагу своєї команди. Для Яремчука цей гол став приємною подією та важливим внеском у перемогу Ліона.

Відео: MEGOGO.

У чемпіонаті Португалії Бенфіка на своєму полі впевнено здолала Насьонал з рахунком 2:0. Лісабонці швидко забезпечили собі комфортну перевагу завдяки голам Шельдерупа на 3-й хвилині та Рафи Сілви на 14-й. Український голкіпер Анатолій Трубін провів сухий матч, не дозволивши супернику відзначитися. Натомість Георгій Судаков участі в грі не взяв і на поле не виходив.

В англійській Прем’єр-лізі Кристал Пелас здобув вольову перемогу над Ньюкаслом – 2:1. Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки голу Осули, але в другій половині зустрічі Матета оформив дубль, забивши спочатку на 80-й хвилині, а потім реалізувавши пенальті вже в компенсований час.

У ще одному матчі АПЛ Ноттінгем зіграв унічию з Астон Віллою – 1:1. Бірмінгемці вийшли вперед після автоголу Мурілло на 23-й хвилині, але ще до перерви Вільямс відновив рівновагу. А Сандерленд мінімально переграв Тоттенгем з рахунком 1:0 завдяки точному удару Мукіеле на 61-й хвилині.

У Серії А Парма та Наполі не виявили сильнішого, завершивши матч із рахунком 1:1. Господарі забили вже на 1-й хвилині зусиллями Стрефецци, однак у другому таймі Мактоміней зрівняв рахунок.

Найефектніший матч дня відбувся між Комо та Інтером. Міланський клуб переміг з рахунком 4:3 у справжній гольовій перестрілці. У складі Інтера двічі відзначився Тюрам, ще два м’ячі записав на свій рахунок Думфріс. Комо відповів голами Вальє, Паса та Да Куньї, який реалізував пенальті на 89-й хвилині, однак цього виявилося недостатньо для порятунку.

У чемпіонаті Іспанії Вільярреал на виїзді здолав Атлетік з рахунком 2:1. Гості забили двічі ще до перерви завдяки Кардоні та Гонсалесу. Атлетік зміг відповісти лише одним м’ячем у виконанні Гурусети на 84-й хвилині, але врятуватися від поразки не зумів.

Прімейра (Португалія), 29-й тур

Бенфіка – Насьонал 2:0

Голи: Шельдеруп, 3, Рафа Сілва, 14

АПЛ, 32-й тур

Кристал Пелас – Ньюкасл 2:1

Голи: Матета, 80, Матета, 90+4 (пен.) – Осула, 43

Ноттінгем – Астон Вілла 1:1

Голи: Вільямс, 38 – Мурілло, 23 (автогол)

Сандерленд – Тоттенгем 1:0

Голи: Мукіеле, 61

Серія А, 32-й тур

Парма – Наполі 1:1

Голи: Стрефецца, 1 – Мактоміней, 60

Комо – Інтер 3:4

Голи: Вальє, 36, Пас, 45, Да Кунья, 89 (пен.) – Тюрам, 45+1, 49, Думфріс, 58, 72

Ліга 1, 29-й тур

Ліон – Лор'ян 2:0

Голи: Яремчук, 49, Толіссо, 56

Ла Ліга, 31-й тур

Атлетік – Вільярреал 1:2

Голи: Гурусета, 84 – Кардона, 26, Гонсалес, 45+5