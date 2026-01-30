Сергій Разумовський

У заключному турі загального етапу Ліги Європи Лілль вдома здолав Фрайбург.

Матч вийшов максимально прагматичним, майже без ризику. Нічия влаштовувала обидві сторони: французам вона гарантувала місце в плей-оф, а німцям зберігала безпрограшну серію та позицію в топ-8. Тому перший тайм пройшов фактично без гостроти — без ударів у площину й з мізерними показниками очікуваних голів, коли Лілль переважно контролював м’яч, а Фрайбург не форсував пресинг.

Після перерви гра трохи пожвавилася кількома ударами з меж штрафного, але знову швидко повернулася до обережного сценарію. Ключовий момент стався після вилучення Еггештайна, який грубо зіграв проти Фернандеса-Пардо, і Фрайбург близько 20 хвилин догравав у меншості. Уже в кінцівці Фернандес-Пардо заробив пенальті на Ір’є, а Жиру впевнено реалізував одинадцятиметровий, принісши Ліллю перемогу 1:0.

Попри поразку, Фрайбург із 17 очками все одно втримав місце у вісімці найкращих. Лілль (12) пробився до топ-24.

Ліга Європи. Загальний етап, восьмий тур

Лілль – Фрайбург 1:0

Гол: Жиру, 90+2 (пен.)

Лілль: Озер, Вердонк (Перро, 82), Манді, Нгуа, Сантуш, Коррейя (Жиру, 82), Буадді, Андре, Мюко, Гаральдссон, Фернандес-Пардо

Фрайбург: Атуболу, Гюнтер, Огбус, Гінтер, Трой, Манзамбі (Остерхаге, 82), Еггештайн, Гріфо (Шерхант, 59), Судзукі (Юнг, 83), Бесте (Ір'є, 72, Адаму (Матанович, 60)

Попередження: Андре, Гаральдссон

Вилучення: Еггештайн 74