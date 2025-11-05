Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд згадав період своєї кар’єри у дортмундській Боруссії, де він провів два з половиною роки перед переходом до англійського гранда.

— У мене там все ще залишилося кілька друзів, багато людей зі штабу, з якими я продовжую спілкуватися. Я чудово провів час у Дортмунді. Це неймовірний клуб із фантастичними людьми. У мене лише хороші слова про них. Коли я згадую ті роки — стільки спогадів. Цей матч для мене особливий, — сказав Голанд у коментарі Manchester Evening News.

У поточному сезоні норвезький форвард провів 17 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 листопада, Манчестер Сіті зустрінеться з Боруссією Дортмунд у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА. Початок матчу — о 22:00 за київським часом.