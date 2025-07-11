У першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи донецький Шахтар не залишив шансів фінському Ільвесу Тампере, здобувши переконливу перемогу з рахунком 6:0.

Матч-відповідь між цими командами пройде 17 липня. Переможець двоматчевого протистояння отримає право зіграти у другому раунді з турецьким Бешикташем. Воротар стамбульського клубу Мерт Гюнок висловив упевненість, що його команда здатна зупинити колектив Арди Турана та вибити їх із турніру.

«Через кваліфікацію нам доводиться розпочинати сезон раніше, до того ж ми маємо зіграти проти сильної команди – це Шахтар. Арда Туран показав себе сильним тренером у минулому сезоні в чемпіонаті Туреччини. Очевидно, він хоче нас перемогти.

Як ви знаєте, фінал Ліги Європи нинішнього сезону відбудеться в Стамбулі на нашому рідному стадіоні. Ми хотіли б пробитися туди і зіграти в матчі за трофей. Проте треба йти крок за кроком. Спочатку ми виб'ємо Шахтар і чекатимемо наступного суперника», – впевнений у своїх силах Гюнок для BegikadTV.