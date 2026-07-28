Чемпіонат світу-2026 – перший турнір зі збільшеною кількістю учасників, тому на вболівальників чекала рекордна кількість матчів. За фіналом стежили мільйони глядачів, а тримати руку на пульсі подій багатьом допомагали новини спорту. За півтора місяця мундіаль подарував десятки яскравих моментів та особистих подвигів футболістів. Одні виборювали командні трофеї, інші отримували персональні нагороди, а дехто запам'ятався лише одним, але вирішальним епізодом.

«Золота бутса» Мбаппе

Мбаппе став найвлучнішим форвардом ЧС-2026 і увійшов в історію як перший нападник, який здобув цей приз двічі. Свій внесок він робив поступово: спочатку двічі поцілив у ворота під час зустрічі групового етапу проти Сенегалу, потім додав ще два м'ячі у поєдинку з Іраком. Крапку в бомбардирських перегонах він поставив у протистоянні за 3-тє місце, оформивши дубль у шаленій кінцівці матчу, де англійці все ж перемогли з рахунком 6:4.

Родрі – найсильніший на полі

У Родрі статистика скромніша, ніж у форвардів, проте саме довкола нього будувався успіх чемпіонів. Іспанці тримали центр поля «залізною хваткою» впродовж усього чемпіонату світу та пропустили лише один м'яч за вісім поєдинків. Для Родрі це не перша визначна нагорода в кар'єрі – раніше він уже ставав володарем «Золотого м'яча».

Унаї Сімон – найкращий голкіпер ЧС-2026

Він виборов омріяну «Золоту рукавичку» як найнадійніший воротар. За весь турнір Сімон пропустив лише один гол – у грі проти Бельгії. Сім «сухих» матчів поспіль – це рекорд змагань і одна з головних причин, чому захист іспанців виявився непохитним.

Пау Кубарсі – відкриття серед молоді

Найсильнішим футболістом віком до 21 року став дев'ятнадцятирічний захисник Пау Кубарсі. Попри юний вік, він увійшов до когорти лідерів іспанської оборони й провів свій перший мундіаль нарівні зі значно досвідченішими партнерами.

Статистика та внесок інших лідерів

Ліонель Мессі знову довів аргентинців до фіналу (третього поспіль для команди). 8 голів та 4 результативні передачі зробили його одним із ключових претендентів на «Золотий м'яч». Рішення віддати нагороду Родрі викликало чимало суперечок. У вирішальній битві Мессі не вдалося відзначитися, і Іспанія взяла гору в додатковий час.

Джуд Беллінгем відзначився сім разів, що стало найкращим показником для англійців на одному світовому форумі. Саме його дубль у додатковий час чвертьфіналу проти Норвегії вивів Англію до півфіналу, а останній гол у божевільній «перестрілці» проти Франції став символічною крапкою в його виступі.

Ерлінг Голанд уперше у своїй тривалій кар'єрі зіграв на чемпіонаті світу, адже норвежці повернулися на турнір через 28 років. Голанд упевнено вразив ворота суперників 7 разів і вів свою команду до чвертьфіналу, що стало історичним успіхом для збірної.

Заключна частина чемпіонату світу-2026 показала, що індивідуальна майстерність зірок і злагодженість колективу однаково важливі. Іспанці здобули трофей завдяки командній роботі та надійному захисту, а персональні нагороди розподілилися між представниками різних країн: від снайпера Мбаппе до ветерана Мессі та відкриття турніру – Голанда. Саме поєднання цих історій зробило нинішній мундіаль особливим.