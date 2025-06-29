Портал Goal опублікував рейтинг фаворитів Клубного чемпіонату світу, що проходить у США. Перше місце в списку прогнозованих переможців посів Манчестер Сіті, який упевнено пройшов груповий етап. Напередодні команда Хосепа Гвардіоли розгромила Ювентус з рахунком 5:2 та продемонструвала високу результативність.

У матчі 1/8 фіналу англійський клуб зустрінеться з Аль-Хілялем. Другою у списку йде команда ПСЖ, яка має шанс виграти вже п’ятий трофей у сезоні. ПСЖ у 1/8 обіграв Інтер Маямі з Мессі (4:0). Трійку лідерів замикає мадридський Реал.

До топ-10 претендентів на перемогу також увійшли Баварія, Ботафого, Челсі, Інтер, Палмейрас, Фламенго та Боруссія.