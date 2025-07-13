Наставник ПСЖ Луїс Енріке висловився напередодні фіналу клубного чемпіонату світу, де його команда зустрінеться із лондонським Челсі. Іспанський фахівець наголосив на важливості майбутнього матчу та підкреслив, що його підопічні підходять до фіналу з повною концентрацією та бажанням завоювати титул.

«Важливо усвідомлювати складність цього матчу. У Челсі молодий тренер, який любить грати з м’ячем. У нього команда з великою індивідуальністю, але коли потрібно захищатися – вони роблять це, як і ми, і до того ж дуже сильні фізично. Тож у неділю буде напружений матч. Це буде складно, адже ми подібні в більшості аспектів гри. Ми готові, вони теж готові. Ми обидві команди виграли європейський трофей цього сезону, тому це буде цікавий поєдинок.

Ми підходимо до останнього матчу сезону з дуже хорошими відчуттями після чудового року. Важливо завершити цей історичний сезон якомога краще. Це важливо для нас і для всього клубу. Мої гравці були неймовірними протягом усього року. Це було щось надзвичайне й увійде в історію Парі Сен-Жермен. Ми хочемо зробити це ще більшим, вигравши у неділю, але вже зараз це – щось особливе.

Перемога в цьому турнірі багато означає, без сумніву. Це була наша головна ціль, відколи ми прибули до Парижа. Створити історію – було нашою метою, і сьогодні починається новий розділ. Матч у неділю стане нашим фіналом за перемогу в клубному чемпіонаті світу. Ми не можемо дочекатися цього поєдинку», – сказав Енріке.