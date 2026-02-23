Сергій Разумовський

У 25-му турі іспанської Ла Ліги Депортиво Алавес і Жирона зіграли внічию 2:2. Господарі вийшли вперед уже на 5-й хвилині: Боє відкрив рахунок і змусив каталонців швидко перебудовуватися, аби повернути контроль над грою.

Жирона відігралася на 31-й хвилині завдяки Владиславу Ванату. Після подачі кутового та скидки Вітселя українець опинився в потрібному місці й вразив порожні ворота. Для Ваната це був єдиний удар у матчі — і він став результативним: загалом форвард провів на полі 68 хвилин, мав лише 12 дотиків до м’яча (лише один — у штрафному суперника), віддав 9 точних передач із 10 (90%) і отримав оцінку 7.4.

У другому таймі Жирона вже повела в рахунку: на 73-й хвилині Віктор Циганков під час стрімкої атаки вискочив сам на сам і реалізував момент. Український вінгер відіграв 84 хвилини, завдав два удари (ще один був заблокований), зробив 51 дотик до м’яча (три — у штрафному суперника), віддав 26 точних передач із 31 (84%), виграв 5 із 8 єдиноборств на землі та отримав оцінку 7.7.

Втім, утримати перемогу гості не змогли. на 89-й хвилині Боє оформив дубль і врятував Алавес від поразки. Український голкіпер Жирони Владислав Крапивцов увесь матч провів на лаві запасних.

Після цієї нічиєї Жирона має 30 очок і залишається в нижній десятці у турнірній таблиці, тоді як Алавес із 27 балами йде 14-м.

Ла Ліга, 25-й тур

Депортиво Алавес – Жирона 2:2

Голи: Боє, 5, 89 – Ванат, 31, Циганков, 73

Алавес: Сівера, Хонні, Парада, Теналья, Юсі, Бланко (Гевара, 88), Ібаньєс (Суарес, 77), Перес (Калебе, 77), Аленья (Манас, 88), Мартінес, Боє.

Жирона: Гассаніга, А. Мартінес, Блінд, Вітор Роке, Рінкон, Вітсель, Мартін (Ечеверрі, 61), Лемар (Бельтран, 61), Хіль (Франсес, 84), Ванат (Унахі, 68), Циганков (Стуані, 85).

Попередження: Мартінес 12, Юсі 50 – Ечеверрі 76, Бельтран 84

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Алавес – Жирона.