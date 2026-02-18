Сергій Разумовський

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів Галатасарай на своєму полі розгромив Ювентус з рахунком 5:2, перевернувши гру після невдалого першого тайму.

Господарі відкрили рахунок на 15-й хвилині – Габріель Сара підібрав м’яч у штрафному майданчику та потужно пробив у лівий кут. Втім, уже в наступній атаці туринці відігралися: після удару Калюлю та сейву Чакира першим на добиванні опинився Копмайнерс. У середині тайму Ді Грегоріо врятував гостей після удару Осімгена, але згодом Тен Копмайнерс після передачі Маккенні поцілив у ліву дев’ятку – 1:2. До перерви команди обмінялися моментами, однак рахунок не змінився.

На старті другого тайму Галатасарай додав в агресії та швидко зрівняв – Їлмаз пробив з флангу, Ді Грегоріо відбив перед собою, а Ланг добив м’яч у сітку. За кілька хвилин господарі вже були попереду: після подачі Сари зі штрафного Давінсон Санчес плечем переправив м’яч у ворота – 3:2. Ситуація для туринців ускладнилася на 67-й хвилині, коли Кабаль отримав другу жовту картку й залишив команду в меншості.

У більшості турки повністю контролювали перебіг зустрічі та дотиснули суперника. Осімген перехопив передачу Тюрама на Келлі й асистував Лангу, який оформив дубль – 4:2. Крапку поставив Саша Бое, що повернувся з Баварії, – він підключився правим флангом і потужним ударом у дальній кут зробив рахунок розгромним. Ювентус, який вигравав після першого тайму, тепер змушений відігравати відставання у три м’ячі в матчі-відповіді, який відбудеться 25 лютого у Турині.

Ліга чемпіонів. Стиковий раунд плей-оф, перший матч

Галатасарай – Ювентус 5:2

Голи: Сара, 15, Ланг, 49, 75, Санчес, 60, Бое, 86 – Копмейнерс, 16, 32.

Галатасарай: Чакир, Якобс (Ельмалі, 83), Бардакджі (Сінго, 77), Санчес, Шаллай, Торрейра, Сара, Акгюн (Сане, 70), Їлмаз (Ікарді, 77), Осімген, Ланг (Бое, 83).

Ювентус: Ді Грегоріо, Калюлю, Бремер (Гатті, 34), Келлі, Камбіазо (Кабаль, 46), Локателлі, К. Тюрам (Міретті, 80), Копмайнерс, Консейсау (Костич, 70), Маккенні, Їлдиз (Опенда, 81).

Попередження: Бардакджі, 41 – Камб'язо, 18, Кабаль, 59

Вилучення: Кабаль, 67