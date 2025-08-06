Футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло підбив підсумки першого матчу Динамо в рамках 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1).

Критика буде величезною. Вболівальників можна зрозуміти та пробачити. Я підтверджую, що клубний рейтинг України відповідає нашому рівню.

Намагатимуся без емоцій проаналізувати мною побачене в цьому конкретному матчі.

На мій погляд, ми поступилися тактичною підготовкою до цього конкретного суперника. До гри було зрозумілi всі козирі кіпріотів. Рішення випустити номінально двох опорних півзахисників було помилкою. На підтвердження моїх слів найнебезпечніший гравець Жажа опинявся у напіввідкритих просторах, у грі один на один.

Ми, звичайно, не знаємо, яка була установка, і чи виконали її гравці. Але гра йшла явно не за нашим сценарієм.

По факту: дивлячись на гру на м'ячі, наша лінія оборони плюс воротар – все повільно з величезною кількістю шлюбу. Молоко кисне. Наші гравці виглядали переляканими, що дуже дивно. Очікувався пресинг від суперника, але динамівці наполегливо своїми діями допомагали кіпріотам. У футболі може статися будь-що. Я розумію, що не вгадали з вибором тактики та основним складом. На це було багато часу, щоби перебудуватися. На жаль, це не вийшло.

Коли очікувано суперник поплив фізично, були зроблені заміни, сподіваючись прискорити гру. Навпаки отримали безглуздий гол у свої ворота.

Перший матч було програно заслужено. Сподіваюся, будуть зроблені правильні висновки, і у грі у відповідь ми побачимо інше Динамо. Я дуже на це сподіваюся, - написав Заховайло в Facebook.