Сергій Разумовський

Український вінгер Тімур Тутєров результативно розпочав новий сезон у складі молодіжної команди Сандерленда. У матчі першого туру АПЛ-2 його команда на виїзді розгромила Ноттінгем Форест із рахунком 5:1.

21-річний атакувальний гравець вийшов на поле у стартовому складі та провів повний поєдинок. Тутєров забив п’ятий м’яч Сандерленда, остаточно закріпивши розгромну перевагу своєї команди.

Для українця ця зустріч стала першою офіційною грою в новому сезоні. Нападник активно долучався до атакувальних дій і зміг відзначитися результативною дією вже на старті футбольної кампанії.

У минулому сезоні Тутєров виступав на правах оренди за Ексетер Сіті, який грав у Лізі один – третьому за силою дивізіоні Англії. За команду українець провів 17 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Нагадаємо, перша команда Сандерленда без Тутєрова провалила старт АПЛ.