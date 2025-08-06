Вінгер Динамо Владислав Кабаєв підбив підсумки матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Пафоса (0:1). Його слова наводить офіційний сайт клубу.

Можливо, почали не так, як хотіли. Але потрібно розуміти, що ми граємо проти кваліфікованих футболістів, а не проти якоїсь дворової команди. Так, не вдався початок, але потім були й моменти, й напівмоменти, були хороші удари, виходи з оборони в атаку. Звісно, нам не вистачило голу, та й пропустили після стандарту на чужі ворота швидку контратаку.

Тяжко зараз казати на емоціях, будемо ще розбирати цю гру. Але за своїми враженнями скажу, що ми виходимо на поле - не завжди, але буває - якісь недостатньо злі. Сьогодні футболісти Пафоса і блокували більше, і суддя давав грати. Нам потрібно більше працювати над своїми емоціями, бути хитрішими, більш неприємними для суперника, - сказав Кабаєв.