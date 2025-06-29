Півзахисник Динамо Київ U‑19 Дмитро Кремчанін приєднався до розташування луганської Зорі на навчально‑тренувальному зборі в Словенії. На перегляді 20‑річний футболіст, який добре зарекомендував себе в юнацькому чемпіонаті, має шанс закріпитися в новому клубі.

Кремчанін — уродженець Чернігова, народився 22 березня 2005 року. Він приєднався до Динамо у 2022 році з академії Юність (Чернігів) і в юнацькій першості U‑19 показав себе як результативний гравець, навіть ставши найкращим бомбардиром сезону. Відзначимо, що в сезоні 2024/25 Дмитро провів 23 голи в юнацькому чемпіонаті України .

За даними Transfermarkt, контракт вінгера із Динамо діє до 30 червня 2025 року.

