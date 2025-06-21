Захисник Динамо Олександр Сирота, який грає на правах оренди за ізраїльський клуб Маккабі (Хайфа), в інтерв'ю сайту «Український футбол» розповів, де планує продовжувати кар'єру.

«Зараз я в Ізраїлі. В Ізраїлі майже у всіх квартирах є спеціальні захисні кімнати-притулки, у мене теж є при цьому.

30 червня з Маккабі Хайфом у мене закінчується орендна угода. Багато українських та ізраїльських журналістів рознесли інформацію, що я не хочу повертатися до Києва. Це – повна брехня. У мене там родина, друзі. Як я можу не хотіти їхати до Києва? Я гравець Динамо.

Зараз мої агенти розмовляють із керівництвом клубу, вирішують, коли саме мені приєднатися до команди».