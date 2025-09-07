Павло Василенко

Гравець Сампдорії Алессандро Беллемо надав першу допомогу 34-річній польській туристці, на яку напали і поранили ножем. Інцидент стався у вівторок у рідному в провінції Венеція.

Польська жінка, яка проживає в Баварії, приїхала до Італії, щоб відпочити на морському узбережжі зі своїм чоловіком і дитиною. Увечері, коли сім'я перебувала в орендованій квартирі, вона вийшла на коротку прогулянку зі своїм собакою. На бічній вулиці на неї напав чоловік у шоломі. Нападник наніс їй десять ножових поранень в голову, шию і спину. Незважаючи на серйозні травми, жінка зуміла викликати допомогу. Нападник втік на мотоциклі.

На щастя, неподалік був 30-річний півзахисник Сампдорії Беллемо. Під час відпустки в рідному місті він почув крики і відразу вийшов на вулицю, щоб перевірити, що сталося, повідомляє Onet.

Беллемо разом зі своїм братом кинувся на допомогу пораненій жінці. За словами свідків, спочатку полька була при тямі, але її стан швидко погіршився. Футболіст і його брат надали їй першу допомогу і викликали швидку.

«Ми віднесли її майже до мого будинку, а потім викликали швидку. Спочатку вона була притомна, але її стан погіршувався. Вона постійно питала про свою собаку», – розповів Беллемо.

Швидка швидко прибула на місце події, надала жінці необхідну допомогу і доставила її до лікарні. Лікарі встановили, що її життю нічого не загрожує, хоча травми були серйозними.

Поліція швидко встановила особу підозрюваного – 25-річного чоловіка, який, ймовірно, страждає на психічні розлади. Його заарештували і тримають під вартою до подальших дій з боку влади.

Влада також знайшла собаку жертви, який в паніці втік з місця події. Його знайшли співробітники сусіднього будинку для літніх людей.