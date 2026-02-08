Сергій Разумовський

Вінгер Динамо Анхель Торрес, який нині виступає в оренді за турецький Еюпспор, відзначився результативною дією в матчі 21-го туру чемпіонату Туреччини проти Башакшехіра.

У домашній грі Торрес віддав асист на третій компенсованій до другого тайму хвилині, допомігши своїй команді скоротити відставання. Однак уникнути поразки Еюпспору не вдалося — матч завершився з рахунком 1:2.

У складі гостей відзначилися Зельке та Шомуродов, тоді як єдиний м’яч Еюпспору забив Бозок після передачі Торреса. Зазначимо, що кількома днями раніше, у середу, вінгер оформив дубль у поєдинку Кубка Туреччини.

Чемпіонат Туреччини, 21-й тур

Трабзонспор – Башакшехір 1:2

Голи: Бозок, 90+3 – Зельке, 14, Шомуродов, 53