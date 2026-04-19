Сергій Разумовський

У 24-му турі української Прем'єр-ліги Кривбас упевнено переграв Рух на власному полі з рахунком 3:0. Команда з Кривого Рогу фактично забезпечила собі комфортну перевагу ще до перерви, коли суперник двічі відзначився автоголами.

Перший м’яч у зустрічі був забитий на 15-й хвилині за досить курйозних обставин. Після передачі Олексія Товарницького голкіпер Руху Єгор Клименко не зумів як слід зреагувати, і м’яч опинився у воротах гостей. Таким чином саме воротар львівської команди записав до свого пасиву автогол, який відкрив рахунок у матчі.

Ще один невдалий епізод для Руху стався вже у компенсований до першого тайму час. На третій доданій хвилині захисник львів’ян Володимир Ясинський також зрізав м’яч у власні ворота, тож на перерву команди пішли за рахунку 2:0 на користь господарів.

Після відпочинку Кривбас продовжив контролювати перебіг зустрічі та не дозволяв супернику повернути інтригу. Остаточно питання щодо переможця було знято на 67-й хвилині, коли хорватський оборонець Ян Юрчец точно виконав штрафний удар. М’яч після його удару влетів у ближній кут воріт, а рахунок став розгромним.

Ситуація для львів'ян ускладнилася ще більше в заключному відрізку матчу. З 74-ї хвилини львівська команда грала в меншості після вилучення Алмазбекова, через що шансів уникнути поразки практично не залишилося.

Завдяки цій перемозі Кривбас набрав 40 очок і скоротив відставання від Металіста 1925 та Динамо, які ділять четверту і п’яту позиції, до чотирьох балів. Рух із 20 очками залишається у зоні перехідних матчів і продовжує боротьбу за збереження місця в еліті.

УПЛ, 24-й тур

Кривбас – Рух 3:0

Голи: Клименко, 15 (автогол), Ясінський, 45+3 (автогол), Юрчец, 67

Кривбас: Кемкін, Юрчец, Вілівальд, Джонс, Дібанго (Бекавац, 87), Араухо (Шевченко, 16), Задерака, Каменський (Герберт, 46), Бар Лін (Майю, 80), Парако (Сек, 59), Мендоза (Мулик, 87)

Рух: Клименко, Роман, Товарницький, Слюсар (Мужиловський, 46), Кітела, Бойко, Клайвер (Невес, 46), Притула (Квас, 76), Ясінський, Таллес (Тутті, 80), Діалло (Алмазбеков, 46)

Попередження: Парако, Сек, Мендоса – Кітела, Ясінський, Алмазбеков, Квас

Вилучення: Алмазбеков, 74