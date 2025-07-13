Павло Василенко

ФІФА погодила з профспілками гравців нові умови відпочинку. Мінімальна перерва між двома матчами становитиме 72 години, а гравці матимуть не менше 21 дня відпустки в кінці кожного сезону.

«Цей період повинен регулюватися індивідуально кожним клубом і зацікавленими гравцями, в тому числі з урахуванням їх ігрових календарів і діючих колективних угод», – йдеться в офіційній заяві ФІФА.

Обговорення пройшли в Нью-Йорку під час Клубного чемпіонату світу, який проходить в новому розширеному форматі.

Французький союз професійних футболістів (UNFP) минулого місяця розкритикував турнір, заявивши, що «необхідно терміново зупинити цю бійню». ФІФА назвала переговори з профспілками прогресивними і заявила, що здоров'я гравців є її головним пріоритетом.

Однак агентство DPA нагадало, що у деяких європейських клубів можуть виникнути проблеми з новим правилом. У Лізі Європи та Лізі конференцій команди також грають по четвергах, тоді як матчі ліги зазвичай проводяться по неділях.

Якби вони суворо дотримувалися 72-годинної перерви, їм, ймовірно, довелося б чекати до понеділка, що стало б проблемою, наприклад, для німецької Бундесліги. У 2021 році матчі по понеділках були скасовані через скарги вболівальників.