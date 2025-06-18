Павло Василенко

Французький форвард Атлетіко Антуан Грізманн та його дружина Еріка стали батьками вчетверте.

Грізман поділився в Instagram фотографією з пологового відділення, на якій видно руки їхньої доньки, яку вони назвали Шай, а Антуан написав, що вона народилася 15 червня.

Фото: instagram

Цікаво, що це перший випадок, коли їхня дитина не народилася 8 квітня.

Інші троє дітей – перша дочка Міа (народилася в 2016 році), син Амаро (2019 рік) і друга дочка Альба (2021 рік) – народилися 8 квітня.

Але Шай також народився символічну дату. Антуан та Еріка одружилися 15 червня 2017 року. Збіг чи ні?