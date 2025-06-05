Гроші йому набагато менш важливі, ніж люди. Флік зробив гарний жест

Іспанське видання повідомило подробиці

близько 3 годин тому

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Павло Василенко

Павло Василенко

Головний тренер Барселони Хансі Флік показав себе людиною, яка думає про людей навколо нього. Згідно з контрактом, він отримував певну суму як винагороду за завоювання різних трофеїв. Замість того, щоб залишити гроші собі, він розділив їх між усіма членами своєї управлінської команди, від найближчих співробітників до людей, відповідальних за екіпірування. Кожен з них отримав близько 10 000 євро, повідомляє Sport.es.

Цей жест німця є висловленням подяки за роботу, виконану всіма членами управлінської команди протягом сезону, – роботу, яка мала вирішальне значення для досягнення успіхів, що призвели до завоювання трьох титулів: Ла Ліги, Кубка Іспанії та Суперкубку Іспанії.

Нещодавно Флік продовжив свій контракт з Барселоною ще на один сезон, до 30 червня 2027 року. У ході переговорів він також домовився щодо покращення умов для своїх найближчих співробітників. Тобто тренерів, які приїхали до Барселони разом із ним. Це Маркус Сорг, Тоні Тапалович та Хайко Вестерманн. Пізніше до команди приєдналися аналітики Стефан Кнооп та Міхаель Хавеманн.

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