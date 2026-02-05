Головний тренер одеського Чорноморця Роман Григорчук розповів про майбутнє Ярослава Ракицького в команді та дав зрозуміти, що захисник більше не виступатиме за моряків у нинішньому сезоні Першої ліги.

У мене з Ракицьким була розмова ще до початку підготовки команди. Після спілкування я сказав, що чекаю його 25 січня, коли команда збереться на базі. Ракицького в Чорноморці зараз немає. Тому не бачу сенсу далі про це говорити. Будемо щось думати, — наводить слова Романа Григорчука Sport-express.ua.

Варто зазначити, що Ярослав Ракицький має чинний контракт з Чорноморцем до 30 червня 2026 року, однак вирішив не повертатися з відпустки до одеської команди. Сам футболіст ситуацію не коментує.

За інформацією телеграм-каналу AmanVIBE, одразу три клуби з Казахстану проявляють інтерес до 36-річного захисника.

Після 18 турів Чорноморець набрав 38 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці Першої ліги. У наступному турі одесити вдома прийматимуть ЮКСА, базова дата матчу — 21 березня.

Ярослав Ракицький провів у складі Чорноморця 26 матчів у всіх офіційних турнірах, у яких забив три м’ячі та віддав дві результативні передачі.