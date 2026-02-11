Грисьо зазнав серйозної травми на зборах Оболоні
Захисник пивоварів вибув щонайменше до вересня 2026 року
21 хвилину тому
Захисник Оболоні Максим Грисьо отримав серйозну травму під час останнього контрольного матчу команди на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Футболіст достроково повернувся до України, повідомляє джерело у ФК Оболонь.
У гравця діагностовано розрив хрестоподібної зв’язки коліна. Відомо, що захисника вже прооперували в одній зі столичних клінік.
Попереду на Максима чекає тривалий період реабілітації. Очікується, що повернення оборонця пивоварів на поле відбудеться не раніше вересня 2026 року.
У поточному сезоні Грисьо провів за Оболонь лише два матчі в усіх турнірах і результативними діями не відзначався.
