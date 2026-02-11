Захисник Оболоні Максим Грисьо отримав серйозну травму під час останнього контрольного матчу команди на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Футболіст достроково повернувся до України, повідомляє джерело у ФК Оболонь.

У гравця діагностовано розрив хрестоподібної зв’язки коліна. Відомо, що захисника вже прооперували в одній зі столичних клінік.

Попереду на Максима чекає тривалий період реабілітації. Очікується, що повернення оборонця пивоварів на поле відбудеться не раніше вересня 2026 року.

У поточному сезоні Грисьо провів за Оболонь лише два матчі в усіх турнірах і результативними діями не відзначався.